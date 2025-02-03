Новости СВО. ВСУ бьют под Волчанском, Армия России освободила Двуречную, Зеленский готов к переговорам, 3 февраля Вычислили виновников ракетного удара по Судже, ВС РФ близки к освобождению Часова Яра и Дзержинска, в зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов — дайджест в материале Life.ru 2 февраля, 21:07 Работа расчёта гаубицы Д-30 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Следственный комитет опубликовал имена исполнителей теракта в Судже — ВСУ ударили ракетой по школе-интернату, где прятались мирные жители. Украинцев планируют с детского сада готовить к убийству русских, заявил военный эксперт из Киева Грабский. Зеленский заявил, что Украине следует вступить в переговоры с Россией при посредничестве США.

Донецкая Народная Республика, 3 февраля

Наиболее удачно ситуация складывается на Покровском направлении. ВС РФ ни на день не прекращают наступление. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет со ссылкой на аналитиков противника: «Русские ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском отрезке. Последние дни российские войска активно проводят атаки на Серебряное, южнее Надеждинки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока в районе посёлка Котлино и с юго-запада на Зверево. Частично преуспевают, на многих участках ситуация уточняется».



Кадры освобождения Нововасильевки у Покровска. Видео © Telegram / RVvoenkor

В Сети появились новые кадры освобождения Нововасильевки. Штурм украинских позиций вёлся при постоянной поддержке с воздуха дронами-камикадзе и не только. При необходимости оперативно «включалась» артиллерия. На восточном фланге Покровска идёт дальнейшее продвижение в районе Воздвиженки. Очевидно, покровский гарнизон ВСУ будут брать в клещи, как это было с Великой Новосёлкой.

На Кураховском направлении украинцы жалуются на большие потери среди личного состава. Так, от 79-й бригады ВСУ остался один из трёх батальонов. По ним неплохо поработала наша артиллерия, кадры её работы просочились в Сеть. На Лиманском направлении наши парни приближаются к н.п. Колодези. Под контроль ВС РФ переходят опорные пункты на высотах, тогда как сам н.п. находится в низине. После занятия всех опорников ВСУ на холмах штурм Колодезей станет сравнительно простым делом.

В Часовом Яре наши штурмовики заняли микрорайон Северный.

В Харьковской области на Купянском направлении Армия России освободила Двуречную на правом берегу реки Оскол.

Видео © Telegram / boris_rozhin

Курская область, 3 февраля

В Курской области разбираются с последствиями украинского теракта — запуска ракеты по школе-интернату в Судже. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши. Текст обвинения гласит: «По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчинённым о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители».

Министерство обороны на тему удара по школе-интернату написало: «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное Курской области».

Конечно, украинцы используют удар для оправдания перед своими западными хозяевами за резню в Русском Поречном. Киеву важно перекрыть негативный для себя инфоповод, чтобы западная общественность не протестовала против их действий и не мешала государствам отправлять ВСУ оружие. Последнее между тем массово попадает в руки российских бойцов. Речь идёт как о лёгком пехотном вооружении, так и о бронетехнике. Воины-десантники из Курской области смогли захватить и восстановить БТР М113, он будет использован в бою.

ВСУ пустили ракету по школе-интернату в Судже. Фото © Telegram / boris_rozhin

Зеленский хочет «сесть за стол переговоров с Россией»

Зеленский в своей новой речи заявил, что не считает отправку миротворцев на Украину «достаточной гарантией безопасности». Он заявил, что хочет следующего: «После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и Россия сели за стол переговоров». США при этом настаивают на том, чтобы Украина провела выборы президента и парламента сразу после подписания соглашения о прекращении огня. Так что с концом боевых действий Зеленский сразу потеряет власть.

Украинских детей хотят готовить для службы в ВСУ

Киевский военный эксперт Грабский в своей речи заявил, что Украине необходимо копировать «польский пример» и ввести «кодекс молодого украинца». Он будет включать в себя изучение строевой подготовки, уставов, оружия и работы с ним. Между тем ВСУ уже остро не хватает личного состава. Об этом свидетельствуют новые документы с указанием комплектности украинских подразделений теробороны. Так что вчерашние дети совсем скоро могут быть призваны в ряды ВСУ. Особенно если Зеленский примет закон о призыве 18-летних.

В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья

Командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Фото © Правительство Приморского края / vostok.today

Сергей Ефремов был назначен на пост вице-губернатора 28 февраля прошлого года. В армии погибший командовал БАРС-22 «Тигр», который был организован в июне 2022 года. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о покойном: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим, добрым сердцем. Отзывчивый, волевой командир, организатор. Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром, — сказал Кожемяко в своём видеообращении. — Память об этом светлом человеке с доброй улыбкой, широкой большой душой всегда останется в наших сердцах».

Авторы Кирилл Золотарев