ВСУ подделали скриншот системы «Вираж-Планшет» с ударом по интернату в Судже
Генштаб украинской армии в качестве основного «доказательства» своей теории о том, что удар по интернату в Судже якобы нанесли ВС РФ, привели поддельный скриншот из системы «Вираж-Планшет». В реальности на экране всё выглядит совершенно не так, как показали в ВСУ, сообщает проект «Война с фейками».
Отличия картинки ВСУ от реальной системы. Фото © Проект «Война с фейками»
На поддельном скрине видно лишь самолёт, КАБ, траекторию и конкретную цель. Слабо верится, что украинские дизайн-гуру подтёрли всю прочую информацию для простоты восприятия, ведь на скриншоте из настоящей системы «Вираж-Планшет», просто куча информации. Она показывает другие самолёты, условные обозначения, всевозможные цифры, да и выглядит сама программа более внушительно, чем скрин ВСУ из каких-то Google Карт.
Кроме того, отображённая на скрине информация не может попасть в руки операторов ВСУ при всём желании. В радиолокации можно вычислить площадь поверхности, которая отражает радиоволны. Чем он ниже, чем труднее приборам заметить объект в небе. У ФАБ-500 этот показатель составляет около 0,015 м2. Лучшее, что может противопоставить Киев здесь, — это система Patriot. Она засечёт головную часть ракеты площадью 0,1 м2 примерно за 60-70 км, а саму ракету — за 80-100 км. Выходит, чтобы обнаружить КАБ украинские ВС должны привезти ЗРК прямо к границе с Суджей.
Напомним, что 1 февраля украинские военнослужащие нанесли удар по школе-интернату в Судже. Здание использовалось как укрытие жителями, не успевшими покинуть Курскую область. В Минобороны РФ выяснили, что снаряды запускали из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Карпуши, который отдал приказ начать обстрел. Позже российские разведчики нашли место, где стояла та самая установка HIMARS. А депутат Госдумы Сергей Миронов назвал список мишеней для «ударов возмездия» за массовое убийство в школе в Судже.
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