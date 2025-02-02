ВСУ подделали скриншот системы «Вираж-Планшет» с ударом по интернату в Судже

Генштаб украинской армии в качестве основного «доказательства» своей теории о том, что удар по интернату в Судже якобы нанесли ВС РФ, привели поддельный скриншот из системы «Вираж-Планшет». В реальности на экране всё выглядит совершенно не так, как показали в ВСУ, сообщает проект «Война с фейками».

Отличия картинки ВСУ от реальной системы. Фото © Проект «Война с фейками»

На поддельном скрине видно лишь самолёт, КАБ, траекторию и конкретную цель. Слабо верится, что украинские дизайн-гуру подтёрли всю прочую информацию для простоты восприятия, ведь на скриншоте из настоящей системы «Вираж-Планшет», просто куча информации. Она показывает другие самолёты, условные обозначения, всевозможные цифры, да и выглядит сама программа более внушительно, чем скрин ВСУ из каких-то Google Карт.