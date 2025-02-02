В Думе огласили список мишеней для «‎ударов возмездия» за массовое убийство в школе в Судже

Вооружённые силы Украины должны быть признаны террористической организацией после нанесения удара по школе-интернату в Судже Курской области, где находились мирные граждане. Об этом написал в телеграм-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. ВСУ уничтожили школу-интернат в Судже Курской области – четыре ракетных удара по зданию, где прятались наши мирные люди, оставшиеся без жилья!» — говорится в тексте.

По словам Миронова, Россия не должна опускаться до ответных ударов по жилым домам на Украине, но «пора жёстко бить по каждому логову фашистов и убийц», а именно — по зданиям администраций, стратегическим промышленным объектам, по мостам, по электростанциям и железнодорожным путям. Также, как добавил Миронов, иностранные чиновники, приезжающие на Украину, являются пособниками террористического режима, а значит их приезд не должен снижать интенсивность ударов РФ по центрам принятия решений.