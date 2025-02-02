В Думе огласили список мишеней для «ударов возмездия» за массовое убийство в школе в Судже
Миронов просит признать ВСУ террористической организацией за атаку школы в Судже
Вооружённые силы Украины должны быть признаны террористической организацией после нанесения удара по школе-интернату в Судже Курской области, где находились мирные граждане. Об этом написал в телеграм-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. ВСУ уничтожили школу-интернат в Судже Курской области – четыре ракетных удара по зданию, где прятались наши мирные люди, оставшиеся без жилья!» — говорится в тексте.
По словам Миронова, Россия не должна опускаться до ответных ударов по жилым домам на Украине, но «пора жёстко бить по каждому логову фашистов и убийц», а именно — по зданиям администраций, стратегическим промышленным объектам, по мостам, по электростанциям и железнодорожным путям. Также, как добавил Миронов, иностранные чиновники, приезжающие на Украину, являются пособниками террористического режима, а значит их приезд не должен снижать интенсивность ударов РФ по центрам принятия решений.
«Предупреждаем жителей Киева и других городов Украины: держитесь дальше от мест, где находится ваша власть-убийца и её спонсоры», — резюмировал Миронов.
Напомним, 1 февраля украинская армия ударила по школе-интернату в Судже Курской области. В этот момент внутри здания могли находиться до ста мирных жителей. В Минобороны РФ сообщили, что удар был произведён киевским режимом с территории Сумской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал этот инцидент преступлением, которое не подлежит давности. СК РФ уже возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши. Именно он дал приказ атаковать школу-интернат. В МИД РФ заверили в неотвратимости наказания для виновников теракта в Судже.
president.gov.ua