Российские разведчики смогли обнаружить местонахождение украинской установки HIMARS, из которой были совершены атаки по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области. Об этом сообщают «‎Бесстрашные» из группировки войск «Север» в своём телеграм-канале «Северный ветер».

ВС РФ нашли местонахождение установки ВСУ, с которой совершались атаки по зданию школы-интерната в Курской области. Видео © Telegram / «Северный ветер»

Камеры объективного контроля БПЛА РФ зафиксировали пуски шести ракет реактивной системы залпового огня HIMARS из села Малая Рыбица Сумской области. Первая вражеская ракета была запущена в 18:43, в 18:48 зафиксирован новый залп, а в 18:53 расчёт РСЗО выпустил четыре ракеты по Судже.