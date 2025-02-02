Появилось видео запуска 6 ракет из РСЗО HIMARS по школе-интернату в Судже
Российские разведчики смогли обнаружить местонахождение украинской установки HIMARS, из которой были совершены атаки по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки войск «Север» в своём телеграм-канале «Северный ветер».
ВС РФ нашли местонахождение установки ВСУ, с которой совершались атаки по зданию школы-интерната в Курской области. Видео © Telegram / «Северный ветер»
Камеры объективного контроля БПЛА РФ зафиксировали пуски шести ракет реактивной системы залпового огня HIMARS из села Малая Рыбица Сумской области. Первая вражеская ракета была запущена в 18:43, в 18:48 зафиксирован новый залп, а в 18:53 расчёт РСЗО выпустил четыре ракеты по Судже.
«Мы обязательно поимённо вычислим не только всех членов экипажа и нелюдей, отдавших преступный приказ, но и их западных кураторов, которые руководили как расчётом HIMARS, так и всей провокацией», — обещают «Бесстрашные».
Напомним, что 1 февраля украинская армия ударила по зданию школы-интерната в Судже. В этот момент внутри находились обычные жители, не успевшие покинуть Курскую область. В Минобороны сообщили, что удар был произведён киевским режимом с территории Сумской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал этот инцидент преступлением, которое не подлежит давности. СК РФ уже возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши. Именно он дал приказ атаковать школу-интернат.
Telegram / «Северный ветер»