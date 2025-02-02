В МИД РФ заверили в неотвратимости наказания для виновников теракта в Судже
Захарова: Виновниками теракта в Судже являются западные кураторы Киева
Удар ВСУ по зданию школы-интерната в Судже Курской области — теракт, за который несут ответственность не только киевские власти, но и страны, поставляющие Украине оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также она назвала атаку на Суджу ещё одним свидетельством бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности.
«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — заявила дипломат.
Все причастные к совершению страшного теракта, по словам Захаровой, понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.
Представитель МИД призвала все международные организации и структуры осудить ракетный удар со стороны Украины по мирным жителям в Судже, а также дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих и поддерживающих подобные теракты.
«Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления», — сказала Захарова.
Напомним, 1 февраля вооружённые силы Украины нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесён с территории Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал атаку преступлением, у которого не будет сроков давности. 2 февраля ВС РФ нанесли «удары возмездия» по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и хранилищам с топливом.
Life.ru