Удар ВСУ по зданию школы-интерната в Судже Курской области — теракт, за который несут ответственность не только киевские власти, но и страны, поставляющие Украине оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также она назвала атаку на Суджу ещё одним свидетельством бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности.

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — заявила дипломат.

Все причастные к совершению страшного теракта, по словам Захаровой, понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Представитель МИД призвала все международные организации и структуры осудить ракетный удар со стороны Украины по мирным жителям в Судже, а также дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих и поддерживающих подобные теракты.