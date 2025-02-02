Вице-губернатор Приморья и командир отряда «Тигр» погиб по пути с боевого задания на СВО
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Фото © Правительство Приморского края
В зоне специальной военной операции погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он ушёл на фронт добровольцем и был командиром добровольского отряда БАРС-22 «Тигр». О его смерти рассказал губернатор Приморского края Олега Кожемяко.
«Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольского отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Он был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — сказал глава региона.
Автомобиль, в котором передвигался командир отряда «Тигр» наехал на мину и подорвался в Курской области. В результате погибли двое офицером, среди которых замгубернатора Приморского края.
В своё время Сергей Ефремов окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В зоне СВО он также был командиром добровольческого отряда «Тигр», который сформировали в 2022 году на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Ранее Life.ru рассказал, что в зоне СВО также погиб воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников. Ему было всего 28 лет. Спортсмен играл на позиции вратаря. Кожевникова охарактеризовали, как светлого, доброго, трудолюбивого и замечательного человека.