Считали погибшим: Российский боец 12 дней полз к сослуживцам, несмотря на ранение

Российский военнослужащий, 38-летний санитарный инструктор Алексей Лиханов, проявил героизм в зоне спецоперации (СВО). Боец ВС РФ в течение 12 дней ползком добирался к сослуживцам после того, как получил тяжёлое ранение, сообщает «Царьград».

Лиханов в боях за Донбасс смог вынести с поля боя нескольких товарищей, однако сам был ранен. Осколки от вооружения противника раздробили его стопу и колено. Подвиг Лиханова, который полз до сослуживцев, сравнили с отважными действиями героя ВОВ, знаменитого лётчика Алексея Маресьева.

Лиханов родился в Ундино-Полесье в Забайкальском крае. Его отец работает водителем, а мать — строителем. После получения школьного аттестата он поступил в медицинское училище и отправился служить в армию. Два года военный служил в Чечне. Затем мужчина отправился на Украину, о его местонахождении знала только супруга.

«Алексей — человек большого мужества. Недаром награждён медалью «За отвагу». Он сам не расскажет, что в бою, в котором получил ранение, он выносил на себе с поля боя солдат. И моего сына тоже. От нашей семьи низкий поклон тебе, Алёша», — подчеркнула матерь одного из спасённых Лихановым бойцов.

После обстрела Лиханова посчитали погибшим и оставили на поле боя. Военный понял, что должен сам добраться до товарищей. Мужчина полз без еды и воды, у него не было никаких ориентиров. Единственное, что Лиханов имел при себе — две гранаты. Солдат продолжал ползти по мёрзлой земле, периодически теряя сознание от боли и холода. Свой день рождения — 15 марта — боец встретил в пустом заснеженном лесу, а ко дню рождения своей супруги — 20 марта — он добрался до товарищей.