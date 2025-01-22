Прятался под телами, ел снег: Пропавший разведчик Малой два месяца полз к своим под огнём ВСУ

Российский солдат с позывным Малой из Башкирии почти два месяца ползком добирался до расположения ВС РФ. Ему приходилось закрываться мёртвыми телами, чтобы обманывать вражеские беспилотники. В воинской части и дома уже почти потеряли надежду на его возвращение. Об этом сообщает Mash.

Солдат спит на мандаринах. Фото © Telegram / Mash

Виталий с позывным Малой отправился на СВО осенью 2022 года. Участвовал в штурме Красногоровки, был старшим в отряде разведки, вывозил тела погибших и раненых. В ноябре 2024 он ушёл на задание, с которого не вернулся.

Последние два месяца члены его семьи пытались разыскать пропавшего родственника, запустив сети в воинские части, госпитали и морги. Все попытки оказались безуспешны, а домашние почти утратили надежду. В какой-то день они заметили в соцсетях фото, на котором боец спит на пакете с мандаринами, обнимая икону Невского. Точно такую же Виталий постоянно носил при себе.

Позже оказалось, что последние 60 дней Малой добирался до своих. Пить приходилось растопленный снег, а с едой было совсем туго. Заслышав жужжание дрона наверху, необходимо было изображать труп или прятаться под телами бойцов, чтобы оператор ничего не заподозрил. Семья до сих пор не в курсе его нынешнего расположения, они до сих пор пытаются разузнать хоть что-то о своём родственнике.