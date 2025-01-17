Российский солдат Хитман спас раненых товарищей, сбив головой дрон-камикадзе ВСУ

Боец СВО с позывным Хитман спас раненых сослуживцев, заслонив их от дрона и сбив вражеский беспилотник головой. Историю, которая произошла в прошлом году во время боёв за Авдеевку, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

В беседе с RT он сообщил, что раненые военнослужащие спускались в подвал, когда их выследил беспилотник ВСУ.

«Дрон-камикадзе полетел в сторону входа. Хитман встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришёлся в голову», — поделился Крестик.

В госпитале врачи буквально собирали голову бойца. Медикам удалось частично сохранить ему зрение.

Хитман, по словам замкомандира, «уникальный человек». Его не сразу удалось эвакуировать, поэтому несколько дней он провёл в укрытии, где сидел с перемотанной головой и продолжал шутить, подбадривая боевых товарищей.

В Авдеевке бойцы Крестика выполнили важную боевую задачу — несмотря на трёхкратное численное превосходство сил ВСУ, российским удалось отбить улицу, по которой шло снабжение противника. Также Крестик отметил, что солдаты ВС РФ подбили американскую БМП Bradley, которая доставляла подкрепление вражеским подразделениям.