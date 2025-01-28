Пил росу и полз 10 дней: «‎Убитый» в бою разведчик Чечен внезапно «‎воскрес» перед своими

Российский боец с позывным Чечен рассказал, как десять дней добирался к товарищам с тяжёлым ранением. Ему пришлось двигаться буквально ползком, пишет RT.

Разведрота Чечена попала в засаду ВСУ при выполнении боевого задания под Сватово (ЛНР). Украинцы изрешетили УАЗы пулемётным огнём. В результате двое человек погибли, ещё семь были ранены. Остатки группы спас водитель. Он с перебитыми ногами проехал несколько сотен метров, но противники настигли российских военных и тут, обрушив на них ещё один снаряд.

«Всё в машине начало гореть, кое-как выбрался из неё. Дальше уже помню смутно: начался бой, я выпустил несколько очередей, скатился в канаву вдоль дороги и потерял сознание», — рассказал Чечен.

Сослуживцы смогли эвакуироваться на БТР, посчитав, что Чечен погиб. Но он остался жив, несмотря на ранение — взрывной волной бойцу раздробило пятки. До ближайшего села было 10 км, боец полз до него на руках и коленках, стерев всё в кровь.

«Очень хотелось пить, погода стояла сухая, пил росу с листьев и травы. По ночам спал под деревьями», — вспомнил он.