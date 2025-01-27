Один против роя дронов: Казак Кришна вызвал огонь ВСУ на себя и спас бригаду с караваном оружия

Стало известно о подвиге добровольца Ивана Маркова с позывным Кришна, который пожертвовал собой, чтобы спасти товарищей и технику. Деталями героического поступка казака поделился с RT боец ВС РФ с позывным Тер.

Кришна руководил ротой казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Днепр». Офицер отлично справлялся с вражескими дронами, сбивая их из стрелкового оружия. Но атака на Херсонском направлении в августе 2024 года стала для него последней. По словам Тера, тогда четыре «Бабы-яги» атаковали караван с боеприпасами и топливом. Один БПЛА сбили бойцы смежного подразделения, три других командир взял на себя.

«Кришна отдал свою антидроновую накидку молодому бойцу и скомандовал, чтобы мы перегнали технику в лес, а сами рассредоточились по лесополке. Сам он стал бегать и стрелять из ружья по дронам. Он понимал, что погибнет», — поделился Тер.

Один из дронов ранил Кришну: осколки зашли под срез брони со спины, пробив лёгкое и сердце. Ценой своей жизни командир спас технику и 40 человек. Казака посмертно наградили орденом Мужества и медалью Республики Крым «За верность долгу» с мечами.