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Регион
27 января, 14:10

Один против роя дронов: Казак Кришна вызвал огонь ВСУ на себя и спас бригаду с караваном оружия

Боец ВС РФ Кришна спас 40 жизней, отвлекая на себя три вражеских «Бабы-яги»

Стало известно о подвиге добровольца Ивана Маркова с позывным Кришна, который пожертвовал собой, чтобы спасти товарищей и технику. Деталями героического поступка казака поделился с RT боец ВС РФ с позывным Тер.

Кришна руководил ротой казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Днепр». Офицер отлично справлялся с вражескими дронами, сбивая их из стрелкового оружия. Но атака на Херсонском направлении в августе 2024 года стала для него последней. По словам Тера, тогда четыре «Бабы-яги» атаковали караван с боеприпасами и топливом. Один БПЛА сбили бойцы смежного подразделения, три других командир взял на себя.

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«Кришна отдал свою антидроновую накидку молодому бойцу и скомандовал, чтобы мы перегнали технику в лес, а сами рассредоточились по лесополке. Сам он стал бегать и стрелять из ружья по дронам. Он понимал, что погибнет», — поделился Тер.

Один из дронов ранил Кришну: осколки зашли под срез брони со спины, пробив лёгкое и сердце. Ценой своей жизни командир спас технику и 40 человек. Казака посмертно наградили орденом Мужества и медалью Республики Крым «За верность долгу» с мечами.

Ранее Life.ru писал, что в России хотят увековечить подвиг военного из Дагестана Закарьи Алиева, который без еды и воды в одиночку удерживал опорник ВСУ три недели. Его историю хотят взять за основу фильма. Самого Закарью приглашают на главную роль. Если он согласится, то съёмки стартуют уже в этом году.

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VK / Минобороны России

Алёна Зиновьева
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