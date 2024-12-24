Медведев вручил госнаграды шестерым героям СВО в госпитале в Уфе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев наградил орденами шестерых участников спецоперации во время своего визита в военный госпиталь в Уфе. Кадры торжественного вручения наград политик показал в соцсети VK.

«Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующих — это мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали», — подчеркнул Медведев.