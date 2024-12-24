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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 декабря, 15:02

Медведев вручил госнаграды шестерым героям СВО в госпитале в Уфе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев наградил орденами шестерых участников спецоперации во время своего визита в военный госпиталь в Уфе. Кадры торжественного вручения наград политик показал в соцсети VK.

Дмитрий Медведев наградил раненых участников СВО. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующихэто мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали», — подчеркнул Медведев.

Анатолий Антонов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Анатолий Антонов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» учительницу из Краснодарского края Надежду Савиных, которая была классным руководителем у гвардии капитана Николая Орлова, ставшего героем в зоне СВО.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Татьяна Миссуми
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