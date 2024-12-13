Путин наградил кубанскую учительницу за воспитание героя СВО

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» учительницу из Краснодарского края Надежду Савиных, которая была классным руководителем у гвардии капитана Николая Орлова, ставшего героем в зоне СВО. О награждении рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Высокой награды педагог удостоена за воспитание гвардии капитана Николая Орлова. С 2004 по 2008 годы она была его классным руководителем, учителем русского языка и литературы. Наш земляк, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», всегда вспоминает её с теплом», — говорится в тексте сообщения.

В школе станицы Темиргоевской Курганинского района Надежда Ивановна работает около 30 лет. Она вырастила не одно поколение школьников, которые стали достойными гражданами своей страны. Губернатор отметил, что педагог всегда считала главными принципами работы с учениками добродушие, отзывчивость и индивидуальный подход. Чиновник назвал учительницу настоящим ориентиром для будущих поколений школьных наставников.