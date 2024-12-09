Награждённый Путиным Герой России поблагодарил за освобождение Мариуполя

Медали «Золотая звезда» удостоился Герой России полковник Дмитрий Саблин, занимающий пост первого зампреда общественной организации ветеранов «Боевое братство» и депутата Госдумы. Саблин командовал бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Награду ему вручил президент России Владимир Путин во время церемонии в Кремле.

Владимир Путин наградил «Золотой звездой» Героя России Дмитрия Саблина. Видео © Life.ru

«Хотел выразить слова огромной благодарности, как коренной мариуполец, за освобождение моего родного города. За то, что он сейчас в составе России. Это высокая награда, заслуга военнослужащих и добровольцев вооружённых сил, бригады беспилотной авиации Гром «Каскад». Бригада выполняет задачи по всей линии фронта. Тысячи уничтоженных целей на счету бригады», — сказал Саблин после получения звезды из рук Верховного главнокомандующего ВС РФ.

По словам Героя России, главной своей целью солдаты всегда считали спасение жизней боевых товарищей. Он заявил, что Россия за всю свою историю никогда не знала поражения. Саблин подчеркнул, что готов и дальше выполнять свои задачи по защите Родины.