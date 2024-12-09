Путин наградил героев России медалями «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России на торжественной церемонии, прошедшей в Кремле. В мероприятии приняли участие более 300 военных и гражданских лиц, продемонстрировавших выдающееся мужество и героизм в службе и гражданских действиях. Среди приглашённых — Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Путин в ходе церемонии награждения отличившихся военных медалями «Золотая звезда». Видео © Life.ru

Медалями «Золотая Звезда» были награждены несколько достойных участников СВО. Среди них — старший лейтенант Михаил Избакиев (посмертно), рядовой Алексей Асылханов, старший лейтенант Валерий Енин, прапорщик Артём Прохода, сержант Денис Распопов, полковник Дмитрий Саблин, а также майор Сергей Селиванов.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Этот день ежегодно отмечается в стране 9 декабря.