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Регион
9 декабря, 10:59

Путин наградил героев России медалями «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России на торжественной церемонии, прошедшей в Кремле. В мероприятии приняли участие более 300 военных и гражданских лиц, продемонстрировавших выдающееся мужество и героизм в службе и гражданских действиях. Среди приглашённых — Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Путин в ходе церемонии награждения отличившихся военных медалями «Золотая звезда». Видео © Life.ru

Медалями «Золотая Звезда» были награждены несколько достойных участников СВО. Среди них — старший лейтенант Михаил Избакиев (посмертно), рядовой Алексей Асылханов, старший лейтенант Валерий Енин, прапорщик Артём Прохода, сержант Денис Распопов, полковник Дмитрий Саблин, а также майор Сергей Селиванов.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Этот день ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

Ранее Путин во время вручения медалей заявил, что покорить или сломить Россию никому не удастся. По его словам, всех героев объединяет глубокая и беззаветная любовь к Родине. А решимость бойцов СВО не оставляет сомнения в том, что мы победим, подчеркнул президент.

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Восхитивший Путина герой СВО вспомнил об одиночном бое против группы наёмников-грузин
Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Наталья Демьянова
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