Путин: Покорить, сломить Россию никому не удастся

Никому не удастся покорить и сломить Россию, ведь на нашей стороне правда и сила духа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения медалей «Золотая звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне правда, сила оружия и сила духа», — подчеркнул глава государства.