Путин: Покорить, сломить Россию никому не удастся
Никому не удастся покорить и сломить Россию, ведь на нашей стороне правда и сила духа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения медалей «Золотая звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.
«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне правда, сила оружия и сила духа», — подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня, 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769-го по 1917 год. Сегодня президент России Владимир Путин вручает медали «Золотая звезда» военнослужащим. Церемония проходит в эти минуты в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Life.ru