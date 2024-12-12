Путин в Кремле вручил военкору Поддубному «Золотую звезду» Героя России
Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному. Церемония награждения прошла в Кремле, кадры опубликовала пресс-служба российского лидера.
Владимир Путин вручает «Золотую звезду» Героя России Евгению Поддубному. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Высокого звания Поддубный удостоился за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Он стал первым в современной истории военным корреспондентом, удостоенным этой награды.
Владимир Путин отметил, что Поддубный не раз бывал в эпицентре горячих точек и рисковал собой, военкор с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне СВО.
«Мы живём в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества, мы живём в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую надёжную базу для наших детей <...> Я знаю, я верю, победа будет за нами. Только в России служение своему отечеству воспринимается как огромное счастье», — подчеркнул Поддубный.
Напомним, Евгений Поддубный получил тяжёлое ранение 7 августа в Курской области, когда в его автомобиль влетел украинский БПЛА. Вскоре в Сети появилась запись с видеорегистратора машины, водитель которой спас пострадавшего военкора. Позже журналисту было присвоено звание Героя России, а ещё его наградили титулом почётного гражданина Белгородской области.
Telegram / «Кремль. Новости»