Путин в Кремле вручил военкору Поддубному «Золотую звезду» Героя России

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному. Церемония награждения прошла в Кремле, кадры опубликовала пресс-служба российского лидера.

Владимир Путин вручает «Золотую звезду» Героя России Евгению Поддубному. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Высокого звания Поддубный удостоился за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Он стал первым в современной истории военным корреспондентом, удостоенным этой награды.

Владимир Путин отметил, что Поддубный не раз бывал в эпицентре горячих точек и рисковал собой, военкор с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне СВО.