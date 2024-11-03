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3 ноября, 09:53

Куряне рассказали о новом подвиге мужчины, спасшего военкора Поддубного из-под огня ВСУ

Жителей Курской области эвакуировал мужчина, помогавший военкору Поддубному

Жителям Курской области пришлось бежать от украинских военных через речку и лежать на муравейниках, чтобы не попасть под обстрел беспилотников. В результате их спас мужчина, который в августе помогал раненому военному корреспонденту Евгению Поддубному. Об этом рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в роли свидетеля.

«На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который [Евгения] Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — приводит РИА «Новости» слова жительницы курского приграничья.

Напомним, что Евгений Поддубный был серьёзно ранен в Курской области 7 августа, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Вскоре после происшествия была опубликована запись с видеорегистратора авто, водитель которого спас раненого журналиста. Позднее военкору присвоили звание Героя России.

Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области
Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Дарья Нарыкова
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