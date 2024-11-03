Куряне рассказали о новом подвиге мужчины, спасшего военкора Поддубного из-под огня ВСУ

Жителям Курской области пришлось бежать от украинских военных через речку и лежать на муравейниках, чтобы не попасть под обстрел беспилотников. В результате их спас мужчина, который в августе помогал раненому военному корреспонденту Евгению Поддубному. Об этом рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в роли свидетеля.

«На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который [Евгения] Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — приводит РИА «Новости» слова жительницы курского приграничья.