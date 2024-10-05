Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 05:37

Военкора Поддубного удостоили ещё одной почётной награды

Военкору Поддубному присвоили звание почётного гражданина Белгородской области

Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Савицкий Вадим

Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Савицкий Вадим

Военкору Евгению Поддубному, который был ранен во время освещения событий на СВО, присвоили звание почётного гражданина Белгородской области. Тёплые слова в адрес земляка высказал глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждём тебя дома. Обнимаю, до встречи, всем доброго дня, здоровья и добра», – сказал Гладков.

Военкор Поддубный назвал получение звание Героя России огромной честью
Военкор Поддубный назвал получение звание Героя России огромной честью

Напомним, Поддубный был серьёзно ранен в Курской области 7 августа, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Вскоре после происшествия была опубликована запись с видеорегистратора авто, водитель которого спас раненого журналиста. Позже военкору присвоили звание Героя России.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Журналисты
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров