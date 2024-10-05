Военкора Поддубного удостоили ещё одной почётной награды
Военкору Поддубному присвоили звание почётного гражданина Белгородской области
Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Савицкий Вадим
Военкору Евгению Поддубному, который был ранен во время освещения событий на СВО, присвоили звание почётного гражданина Белгородской области. Тёплые слова в адрес земляка высказал глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждём тебя дома. Обнимаю, до встречи, всем доброго дня, здоровья и добра», – сказал Гладков.