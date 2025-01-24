В зоне СВО погиб вратарь ГК «Пермские медведи» Илья Кожевников

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников трагически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба команды с Урала.

Илье было 28 лет, и он играл на позиции вратаря.

«Илья отдал свою жизнь на СВО, выполняя свой долг перед Родиной и защищая нас всех. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и замечательным человеком», — говорится в некрологе клуба.