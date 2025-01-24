В зоне СВО погиб вратарь ГК «Пермские медведи» Илья Кожевников
Погибший на СВО гандболист Илья Кожевников. Фото © ГК «Пермские медведи»
Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников трагически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба команды с Урала.
Илье было 28 лет, и он играл на позиции вратаря.
«Илья отдал свою жизнь на СВО, выполняя свой долг перед Родиной и защищая нас всех. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и замечательным человеком», — говорится в некрологе клуба.
Илья Кожевников — не единственный спортсмен, погибший при выполнении воинского долга. Ранее бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. Тело спортсмена не сразу удалось эвакуировать с передовой из-за продолжавшихся в том районе столкновений с ВСУ.