Пошлина на иностранцев: Футбольные клубы России призвали тратиться на нужды бойцов СВО

Российские футбольные клубы тратят на заключение контрактов с зарубежными спортсменами сотни миллионов рублей, но никто так и не объявил о помощи российским военнослужащим, что защищают Родину в рамках спецоперации. Внимание на этом акцентировали члены движения «Ветераны России», которые предложили обязать участников РПЛ переводить часть средств на нужды СВО, пишет SHOT.

«Ветераны России» призвали обязать футбольные клубы перечислять долю от трансферов на СВО. Фото © Life.ru

Напомним, что казанский «Рубин» на днях подписал контракт с албанским форвардом Марвином Чуни, московский «Спартак» недавно укрепился аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко за 14 миллионов евро, а петербургский «Зенит» и вовсе планирует выложить за бразильца Рафаэля Вейге 25 миллионов евро. Такое положение дел не устроило «Ветеранов России». Общественники хотят добиться установления минимальной доли от трансферных сделок, которую клубам придётся тратить на приобретение оборудования, снаряжения и медикаментов для бойцов на передовой. Кроме того, рассматривается возможность привлечь ФК и к помощи семьям погибших героев.