Пошлина на иностранцев: Футбольные клубы России призвали тратиться на нужды бойцов СВО
«Ветераны России» призвали обязать клубы перечислять долю от трансферов на СВО
Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес. Обложка Telegram / ПФК ЦСКА
Российские футбольные клубы тратят на заключение контрактов с зарубежными спортсменами сотни миллионов рублей, но никто так и не объявил о помощи российским военнослужащим, что защищают Родину в рамках спецоперации. Внимание на этом акцентировали члены движения «Ветераны России», которые предложили обязать участников РПЛ переводить часть средств на нужды СВО, пишет SHOT.
«Ветераны России» призвали обязать футбольные клубы перечислять долю от трансферов на СВО. Фото © Life.ru
Напомним, что казанский «Рубин» на днях подписал контракт с албанским форвардом Марвином Чуни, московский «Спартак» недавно укрепился аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко за 14 миллионов евро, а петербургский «Зенит» и вовсе планирует выложить за бразильца Рафаэля Вейге 25 миллионов евро. Такое положение дел не устроило «Ветеранов России». Общественники хотят добиться установления минимальной доли от трансферных сделок, которую клубам придётся тратить на приобретение оборудования, снаряжения и медикаментов для бойцов на передовой. Кроме того, рассматривается возможность привлечь ФК и к помощи семьям погибших героев.
«Миллионы на каких-то заморских футболистов, а что для наших парней, защищающих Родину? Что за отношение такое? Вместо того чтобы набивать карманы и транжирить деньги на иностранных игроков, давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО! Давно пора прекратить этот футбольный пир во время войны. Настоящий патриотизм не в иностранных игроках, а в реальных делах! И если футбольные клубы этого не понимают, мы им это предложим!» — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.
Несмотря на такие ценники, зарубежные игроки не всегда демонстрируют топ-игру в матчах Российской Премьер-лиги. «Рубин» с проводившимс первый матч Марвином Чуни проиграл «Крыльям Советов». А новичок «Спартака» португалец Рикарду Мангаш даже попал в скандал, когда в России увидели его видео с девушкой с фокусом с переодеванием.