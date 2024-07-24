СМИ раскрыли, сколько "Зенит" намерен предложить "Палмейрасу" за трансфер Вейги
Инсайдер Конур: "Зенит" хочет предложить "Палмейрасу" до 27 млн евро за Вейгу
Рафаэл Вейга. Обложка © ТАСС / ZUMA / Richard Callis
Петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует увеличить своё предложение по игроку бразильского "Палмейраса" Рафаэлу Вейге. Сумма возможного трансфера может составить около 25–27 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в соцсети Х.
До этого "Палмейрас" отклонил предложение в размере 20 миллионов евро. По данным СМИ, бразильский клуб хочет сохранить Вейгу до клубного чемпионата мира, который состоится летом 2025 года в США.
Полузащитник выступает за "Палмейрас" с января 2017 года, его действующее соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2026 года. Спортсмен в нынешнем сезоне отыграл 36 матчей в различных турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по сведениям портала Transfermarkt, оценивается в 16 миллионов евро.
А ранее Life.ru писал, что американский клуб "Атланта Юнайтед" направил запрос в итальянскую "Аталанту" о возможном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука. По словам футбольного агента Вадима Шпинёва, стороны ещё не достигли никакого соглашения.