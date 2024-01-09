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8 января, 22:26

"Зенит" назвал десятизначную сумму, потраченную на трансфер бразильца Артура

"Зенит" заплатил за трансфер бразильского форварда Артура 1,5 млрд рублей

Артур Гимарайнс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arturvictor08

Артур Гимарайнс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arturvictor08

Трансфер бразильского нападающего Артура Гимарайнса обошёлся "Зениту" в 15 миллионов евро (1,48 миллиарда рублей). Сумму сделки в беседе с РИА "Новости" назвал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

"Трансфер игрока в "Зенит" составил ровным счётом 15 миллионов евро", — прокомментировал он слухи о стоимости операции.

Контракт между командой и зарубежным спортсменом рассчитан до конца сезона 2026/2027. Ранее Гимарайнс играл за ФК "Палмейрас", который занял первое место в чемпионате Бразилии прошедшего сезона. Суммарно форвард сыграл за зелёно-белых 51 матч.

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Напомним, на прошлой неделе "Зенит" анонсировал переход в команду ещё двух бразильских спортсменов. Речь идёт о 17-летнем нападающем "Коринтианса" Педро и 26-летнем защитнике "Флуминенсе" Нино.

Илья Пушкарев
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