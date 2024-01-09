"Зенит" назвал десятизначную сумму, потраченную на трансфер бразильца Артура

Трансфер бразильского нападающего Артура Гимарайнса обошёлся "Зениту" в 15 миллионов евро (1,48 миллиарда рублей). Сумму сделки в беседе с РИА "Новости" назвал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

"Трансфер игрока в "Зенит" составил ровным счётом 15 миллионов евро", — прокомментировал он слухи о стоимости операции.

Контракт между командой и зарубежным спортсменом рассчитан до конца сезона 2026/2027. Ранее Гимарайнс играл за ФК "Палмейрас", который занял первое место в чемпионате Бразилии прошедшего сезона. Суммарно форвард сыграл за зелёно-белых 51 матч.