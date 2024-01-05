Форвард "Зенита" рассказал, сколько денег ему нужно в месяц

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Иван Сергеев заявил, что в Северной столице запросто смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. При этом он отметил, что в его родном Череповце на жизнь хватит и 30 тысяч.

"Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без — 50 тысяч рублей в Петербурге, а если так, то 100. Дома — в Череповце — меньше хватит, 30 тысяч", — сказал 28-летний Сергеев в интервью YouTube-каналу "СБГ Шоу".

Сергеев перешёл в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2022 года. До этого форвард выступал за "Торпедо", "Тамбов" и "Строгино". В нынешнем сезоне Иван сыграл за сине-бело-голубых 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста сегодня оценивают в шесть миллионов евро.