Форвард "Зенита" рассказал, сколько денег ему нужно в месяц
Форвард "Зенита" Сергеев заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Иван Сергеев. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Иван Сергеев заявил, что в Северной столице запросто смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. При этом он отметил, что в его родном Череповце на жизнь хватит и 30 тысяч.
"Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без — 50 тысяч рублей в Петербурге, а если так, то 100. Дома — в Череповце — меньше хватит, 30 тысяч", — сказал 28-летний Сергеев в интервью YouTube-каналу "СБГ Шоу".
Сергеев перешёл в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2022 года. До этого форвард выступал за "Торпедо", "Тамбов" и "Строгино". В нынешнем сезоне Иван сыграл за сине-бело-голубых 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста сегодня оценивают в шесть миллионов евро.
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