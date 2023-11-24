"Это было оцепенение": Экс-директор "Анжи" рассказал о баснословной зарплате Это'о

Бывший директор махачкалинского ФК "Анжи" Дмитрий Балашов рассказал о зарплате камерунского футболиста Самюэля Это'о, игравшего в клубе с 2011 по 2013 год. Он заявил, что каждый день игроку "капали" миллионы.

"Я только один раз поражался от зарплаты футболиста — как раз в "Анжи", когда я узнал сумму контракта Это'о. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты", — приводит слова Балашова "Спорт-Экспресс".