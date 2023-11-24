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24 ноября, 10:17

"Это было оцепенение": Экс-директор "Анжи" рассказал о баснословной зарплате Это'о

Экс-директор "Анжи": Это'о зарабатывал 20 миллионов рублей в день

<p>Камерунский футболист Самюэль Это&#x27;о. Обложка © ТАСС / Imago-Images / ИТАР-ТАСС</p>

Камерунский футболист Самюэль Это'о. Обложка © ТАСС / Imago-Images / ИТАР-ТАСС

Бывший директор махачкалинского ФК "Анжи" Дмитрий Балашов рассказал о зарплате камерунского футболиста Самюэля Это'о, игравшего в клубе с 2011 по 2013 год. Он заявил, что каждый день игроку "капали" миллионы.

"Я только один раз поражался от зарплаты футболиста как раз в "Анжи", когда я узнал сумму контракта Это'о. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты", — приводит слова Балашова "Спорт-Экспресс".

Камерунский нападающий также играл за клубы "Реал Мадрид", "Барселона", "Челси", "Интер". За сборную Камеруна Это'о сумел забить 56 голов в 118 матчах.

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Ранее Лайф писал, что сбежавшего из России норвежского футболиста Матиаса Норманна обязали выплатить компенсацию "Ростову" за расторжение контракта. О какой сумме идёт речь, однако, не уточняется.

Ян Поланин
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