Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"
ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию "Ростову" за расторжение контракта
Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным норвежского полузащитника Матиаса Норманна по делу о разрыве контракта с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
В ФИФА отметили, что разрыв соглашения не был ничем обоснован, и обязали Норманна выплатить компенсацию "Ростову". Саудовский "Аль-Раед", в который перешёл спортсмен, также несёт ответственность за данную выплату. О какой сумме идёт речь, не уточняется.
В сентябре 2022 года норвежец перешёл из "Ростова" в московское "Динамо" на правах аренды. В августе текущего года стало известно, что легионер уехал из России якобы из-за атаки беспилотников. В обе команды он отправил уведомления о расторжении контрактов. В конце августа 27‑летний норвежец присоединился к саудовскому клубу "Аль‑Раед".