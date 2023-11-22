Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным норвежского полузащитника Матиаса Норманна по делу о разрыве контракта с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

В ФИФА отметили, что разрыв соглашения не был ничем обоснован, и обязали Норманна выплатить компенсацию "Ростову". Саудовский "Аль-Раед", в который перешёл спортсмен, также несёт ответственность за данную выплату. О какой сумме идёт речь, не уточняется.