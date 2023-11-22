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22 ноября, 14:27

Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"

ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию "Ростову" за расторжение контракта

<p>Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным норвежского полузащитника Матиаса Норманна по делу о разрыве контракта с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

В ФИФА отметили, что разрыв соглашения не был ничем обоснован, и обязали Норманна выплатить компенсацию "Ростову". Саудовский "Аль-Раед", в который перешёл спортсмен, также несёт ответственность за данную выплату. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

В сентябре 2022 года норвежец перешёл из "Ростова" в московское "Динамо" на правах аренды. В августе текущего года стало известно, что легионер уехал из России якобы из-за атаки беспилотников. В обе команды он отправил уведомления о расторжении контрактов. В конце августа 27‑летний норвежец присоединился к саудовскому клубу "Аль‑Раед".

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Наталья Исакова
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