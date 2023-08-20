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20 августа, 15:36

Матиас Норманн стал игроком "Аль-Раеда" после бегства из России из-за удара по "Москве-Сити"

Норвежец Норманн перешёл в саудовский ФК "Аль-Раед"

<p>Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Алеев Егор</p>

Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Норвежский полузащитник Матиас Норманн стал игроком саудовского "Аль-Раеда", после того как уехал из России из-за атак беспилотников. Об этом заявлено в аккаунте ФК в Twitter. О сроке контракта не сообщается.

"Норвежская звезда Матиас Норманн присоединяется к нам. Добро пожаловать!" говорится в тексте.

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Напомним, 27-летний Матиас Норманн, выступавший за московское "Динамо", покинул Россию после атак беспилотников по столице. Однако срок контракта с ним не истёк, поэтому клуб готов судиться за права на спортсмена.

Татьяна Миссуми
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