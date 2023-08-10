Игрок "Динамо" Норманн уехал из России из-за попадания БПЛА в "Москва-Сити"

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступающий за московское "Динамо", покинул Россию после атак беспилотников по столице. Об этом заявил гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Норманн направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны. Мы с этим не согласны", — сказал Пивоваров журналистам.

Вместе с "Ростовом", которому принадлежат права на 27-летнего игрока, "Динамо" готовится к арбитражу. Футболисту предложено изменить локацию. Несмотря на заканчивающийся контракт Норманна, команды намерены отстаивать свои интересы.