Игрок "Динамо" Норманн уехал из России из-за попадания БПЛА в "Москва-Сити"
Матиас Норманн. Обложка © t.me / ФК "Динамо" Москва
Норвежский футболист Матиас Норманн, выступающий за московское "Динамо", покинул Россию после атак беспилотников по столице. Об этом заявил гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.
"Норманн направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны. Мы с этим не согласны", — сказал Пивоваров журналистам.
Вместе с "Ростовом", которому принадлежат права на 27-летнего игрока, "Динамо" готовится к арбитражу. Футболисту предложено изменить локацию. Несмотря на заканчивающийся контракт Норманна, команды намерены отстаивать свои интересы.
Напомним, башни центра "Москва-Сити" дважды подвергались ударам со стороны беспилотников. Первый раз это произошло 30 июля, а повторно — на следующий день, 1 августа. Оба раза незначительные повреждения получили фасады зданий.