Регион

Уведомления отключены

9 августа, 21:08

Игрок "Динамо" Норманн уехал из России из-за попадания БПЛА в "Москва-Сити"

<p>Матиас Норманн. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcdynamo/14375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Матиас Норманн. Обложка © t.me / ФК "Динамо" Москва

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступающий за московское "Динамо", покинул Россию после атак беспилотников по столице. Об этом заявил гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Норманн направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны. Мы с этим не согласны", — сказал Пивоваров журналистам.

Перестрелка "Динамо" и "Краснодара" в Кубке России осталась за москвичами

Перестрелка "Динамо" и "Краснодара" в Кубке России осталась за москвичами

Вместе с "Ростовом", которому принадлежат права на 27-летнего игрока, "Динамо" готовится к арбитражу. Футболисту предложено изменить локацию. Несмотря на заканчивающийся контракт Норманна, команды намерены отстаивать свои интересы.

Напомним, башни центра "Москва-Сити" дважды подвергались ударам со стороны беспилотников. Первый раз это произошло 30 июля, а повторно — на следующий день, 1 августа. Оба раза незначительные повреждения получили фасады зданий.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров