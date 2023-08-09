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9 августа, 19:52

Перестрелка "Динамо" и "Краснодара" в Кубке России осталась за москвичами

"Динамо" в концовке вырвало победу у "Краснодара" в Кубке России со счётом 4:3

Московское "Динамо" победило "Краснодар" в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу. Бело-голубые вырвали победу в концовке — 4:3.

В составе победителей отличились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулёв (35, 68) и Арсен Захарян (90+6). У гостей забитые мячи на счету Никиты Кривцова (41), Мозеса (47) и Джона Кордобы (77).

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С четырьмя очками "Динамо" занимает второе место в таблице группы D. "Краснодар" идёт последним без очков. Лидирует "Спартак", который накануне в голевом матче переиграл "Пари НН" со счётом 5:4.

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t.me / ФК "Динамо" Москва

Артур Лапсаков
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