Перестрелка "Динамо" и "Краснодара" в Кубке России осталась за москвичами

Московское "Динамо" победило "Краснодар" в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу. Бело-голубые вырвали победу в концовке — 4:3.

В составе победителей отличились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулёв (35, 68) и Арсен Захарян (90+6). У гостей забитые мячи на счету Никиты Кривцова (41), Мозеса (47) и Джона Кордобы (77).