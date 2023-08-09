Перестрелка "Динамо" и "Краснодара" в Кубке России осталась за москвичами
"Динамо" в концовке вырвало победу у "Краснодара" в Кубке России со счётом 4:3
Московское "Динамо" победило "Краснодар" в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу. Бело-голубые вырвали победу в концовке — 4:3.
В составе победителей отличились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулёв (35, 68) и Арсен Захарян (90+6). У гостей забитые мячи на счету Никиты Кривцова (41), Мозеса (47) и Джона Кордобы (77).
С четырьмя очками "Динамо" занимает второе место в таблице группы D. "Краснодар" идёт последним без очков. Лидирует "Спартак", который накануне в голевом матче переиграл "Пари НН" со счётом 5:4.
t.me / ФК "Динамо" Москва