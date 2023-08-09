Воронежский "Факел" сенсационно победил ЦСКА в Москве

Воронежский "Факел" в Москве нанёс поражение ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который скончался 6 августа.

Несмотря на поражение, ЦСКА остался лидером группы А с тремя очками. Далее идут "Сочи", "Факел" и "Оренбург", каждый клуб имеет в активе по три балла.