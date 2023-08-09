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9 августа, 19:21

Воронежский "Факел" сенсационно победил ЦСКА в Москве

"Факел" в Москве обыграл ЦСКА в матче Кубка России благодаря дублю Максимова

Воронежский "Факел" в Москве нанёс поражение ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дублем отметился нападающий Максим Максимов, отличившись на 15-й и 79-й минутах.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который скончался 6 августа.

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Несмотря на поражение, ЦСКА остался лидером группы А с тремя очками. Далее идут "Сочи", "Факел" и "Оренбург", каждый клуб имеет в активе по три балла.

А накануне, 8 августа, фееричный матч "Спартака" и "Пари НН" в Кубке страны завершился победой москвичей на последних минутах. На двоих команды забили девять мячей. Красно-белые выдали лучший старт в истории, выиграв все пять матчей.

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t.me / ПФК ЦСКА

Артур Лапсаков
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