Воронежский "Факел" сенсационно победил ЦСКА в Москве
"Факел" в Москве обыграл ЦСКА в матче Кубка России благодаря дублю Максимова
Воронежский "Факел" в Москве нанёс поражение ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Дублем отметился нападающий Максим Максимов, отличившись на 15-й и 79-й минутах.
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который скончался 6 августа.
Несмотря на поражение, ЦСКА остался лидером группы А с тремя очками. Далее идут "Сочи", "Факел" и "Оренбург", каждый клуб имеет в активе по три балла.
А накануне, 8 августа, фееричный матч "Спартака" и "Пари НН" в Кубке страны завершился победой москвичей на последних минутах. На двоих команды забили девять мячей. Красно-белые выдали лучший старт в истории, выиграв все пять матчей.
t.me / ПФК ЦСКА