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9 августа, 18:01

"Зенит" на выезде со счётом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов"

ФК "Зенит" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" со счётом 1:0. Встреча проходила в рамках второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России по футболу.

Решивший игру гол был забит на 50-й минуте нападающим Иваном Сергеевым. Кроме того, в этом матче защитник Марио Фернандес, подписавший контракт с петербургским клубом 17 июля, впервые вышел на поле в стартовом составе.

Для "Зенита" это вторая победа кряду в нынешнем сезоне Кубка России. В первом туре соревнования сине-бело-голубые обыграли грозненский "Ахмат" со счётом 2:0. "Крылья Советов" терпят второе поражение в групповом этапе, до этого они проиграли калининградской "Балтике" со счётом 2:3.

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А 6 августа "Динамо" со счётом 3:2 обыграл "Зенит" в матче третьего тура Мир Российской премьер-лиги. Один из голов в собственные ворота отправил защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна.

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ТАСС / ФК "Зенит"

Юрий Лысенко
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