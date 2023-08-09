"Зенит" на выезде со счётом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов"

ФК "Зенит" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" со счётом 1:0. Встреча проходила в рамках второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России по футболу.

Решивший игру гол был забит на 50-й минуте нападающим Иваном Сергеевым. Кроме того, в этом матче защитник Марио Фернандес, подписавший контракт с петербургским клубом 17 июля, впервые вышел на поле в стартовом составе.

Для "Зенита" это вторая победа кряду в нынешнем сезоне Кубка России. В первом туре соревнования сине-бело-голубые обыграли грозненский "Ахмат" со счётом 2:0. "Крылья Советов" терпят второе поражение в групповом этапе, до этого они проиграли калининградской "Балтике" со счётом 2:3.