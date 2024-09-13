«Крылья Советов» всухую победили «Рубин» в Казани

Матч восьмого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» на стадионе в Казани завершился уверенной победой самарской команды. Домашнее поле не помогло хозяевам ответить на два пропущенных мяча: финальный счёт игры — 2:0 в пользу гостей.

Первым голом на 36-й минуте встречи с пенальти отличился аргентинец Бенхамин Гарре. Закрепить успех команде тренера Игоря Осинькина удалось на 42-й минуте, автором забитого мяча стал Иван Олейников.