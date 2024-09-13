«Крылья Советов» всухую победили «Рубин» в Казани
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани в первом матче 8-го тура РПЛ
Момент из матча «Рубин» — «Крылья Советов», 13 сентября, 2024 год. Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»
Матч восьмого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» на стадионе в Казани завершился уверенной победой самарской команды. Домашнее поле не помогло хозяевам ответить на два пропущенных мяча: финальный счёт игры — 2:0 в пользу гостей.
Первым голом на 36-й минуте встречи с пенальти отличился аргентинец Бенхамин Гарре. Закрепить успех команде тренера Игоря Осинькина удалось на 42-й минуте, автором забитого мяча стал Иван Олейников.
Победа позволила «Крыльям Советов» подняться на девятую строчку турнирной таблицы, набрав девять очков. Далее их ждёт матч с грозненским «Ахматом». «Рубин» с десятью очками занимает восьмое место. Следом подопечных Рашида Рахимова ждёт игра с ЦСКА.
В прошлом туре «Рубин» потерпел поражение от московского «Спартака», уступив «красно-белым» всего один мяч. Затем казанский ФК объявил о покупке 23-летнего албанского форварда Марвина Чуни, в своём первом матче иностранец не смог отличиться результативными действиями.