Юбилейный матч на стадионе «Спартак» — команда Романцева побеждает команду Станковича

На стадионе «Лукойл Арена» в Москве прошёл матч, посвящённый 10-летию этого стадиона, в котором команда Олега Романцева одержала победу над командой Деяна Станковича со счётом 3:2. На трибунах собрались 30 113 зрителей, чтобы стать свидетелями этого знакового события.

Игра, ставшая данью уважения к юбилею стадиона, началась с выступления певицы МакSим, исполнившей песню «Знаешь ли ты». Перед стартовым свистком мяч главному арбитру Алексею Николаеву вручил легендарный бомбардир «Спартака» Никита Симонян.

Команда Романцева была более успешной в атаке. Бразилец Веллитон открыл счёт на пятой минуте, а затем забил второй гол на девятой. Дмитрий Аленичев, четыре раза становившийся чемпионом России в составе «Спартака», добавил третий мяч на 33-й минуте. В составе второй команды отличились Илья Ковальчук, реализовавший пенальти на 16-й минуте, и Александр Самедов, забивший на 41-й минуте.