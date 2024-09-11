Казанский «Рубин» укрепился албанским форвардом из «Фрозиноне»
Албанский нападающий Чуни подписал контракт с «Рубином» на четыре года
Марвин Чуни подписал контракт с новым клубом на четыре года. Обложка © Telegram / ФК «Рубин»
Нападающий из Албании Марвин Чуни официально стал игроком казанского «Рубина». По информации, опубликованной в телеграм-канале клуба, 23-летний форвард подписал контракт с новым клубом на четыре года.
Футболист пришёл из итальянского «Фрозиноне», где провёл последний сезон, сыграв 27 матчей. Кроме того, он имеет опыт выступлений за сборную Албании в одном матче.
Интересно, что нападающий — воспитанник академии мюнхенской «Баварии». В прошлом он защищал цвета немецких клубов «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн» и «Саарбрюккен». На трансфер нападающего, согласно данным Transfermarkt, «Рубин» потратил €2 млн.
Ранее московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги, который завершился со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте с пенальти забил Эсекьель Барко, несмотря на то что с 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.