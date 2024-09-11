Казанский «Рубин» укрепился албанским форвардом из «Фрозиноне»

Нападающий из Албании Марвин Чуни официально стал игроком казанского «Рубина». По информации, опубликованной в телеграм-канале клуба, 23-летний форвард подписал контракт с новым клубом на четыре года.

Футболист пришёл из итальянского «Фрозиноне», где провёл последний сезон, сыграв 27 матчей. Кроме того, он имеет опыт выступлений за сборную Албании в одном матче.

Интересно, что нападающий — воспитанник академии мюнхенской «Баварии». В прошлом он защищал цвета немецких клубов «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн» и «Саарбрюккен». На трансфер нападающего, согласно данным Transfermarkt, «Рубин» потратил €2 млн.