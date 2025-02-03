Армия России ускорила наступление под Курском после убийства Кубинца и перемолола 12 бригад ВСУ

Российские войска уничтожили за последние сутки в Курской области до 210 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра и девять боевых бронемашин. Подразделения группировки войск «Север» во время наступления нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны противника, доложили в Минобороны РФ.

Там добавили, что за всё время боёв в курском приграничье ВСУ лишились более чем 56 980 солдат, а также 329 танков, 243 боевых машин пехоты, 191 бронетранспортёра, 1 681 бронемашины, 1 774 автомобилей, 402 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и 6 американских MLRS. Под удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии попали живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье в Сумской области. Всего за время боевых действий на курской земле противник потерял более 56980 военнослужащих, рассказали в Минобороны.