Кожемяко: Отряд «Тигр» назовут в честь погибшего под Курском командира Ефремова

Именем экс-командира и вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова назовут добровольческий отряд «Тигр». Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Отряд «Тигр» получит имя Сергея Ефремова», — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Глава Приморья также добавил, что Сергей Ефремов останется в памяти как боевой товарищ, верный друг и преданный патриот. К посту губернатор прикрепил видео с участием погибшего чиновника. На кадрах, среди прочего, видно, как офицер едет на задание и участвует в боевых действиях.

Кадры с участием Сергея Ефремова. Видео © t.me/kozhemiakoofficial

«Жизнь — такая штука, нужно быть готовым к любым испытаниям», — говорит на видео командир отряда.