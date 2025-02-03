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3 февраля, 02:17

Кожемяко: Отряд «Тигр» назовут в честь погибшего под Курском командира Ефремова

Сергей Евремов. Обложка © t.me/kozhemiakoofficial

Сергей Евремов. Обложка © t.me/kozhemiakoofficial

Именем экс-командира и вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова назовут добровольческий отряд «Тигр». Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Отряд «Тигр» получит имя Сергея Ефремова», — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Глава Приморья также добавил, что Сергей Ефремов останется в памяти как боевой товарищ, верный друг и преданный патриот. К посту губернатор прикрепил видео с участием погибшего чиновника. На кадрах, среди прочего, видно, как офицер едет на задание и участвует в боевых действиях.

Кадры с участием Сергея Ефремова. Видео © t.me/kozhemiakoofficial

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«Жизнь — такая штука, нужно быть готовым к любым испытаниям», — говорит на видео командир отряда.

Напомним, вице-губернатор и командир отряда Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевой операции. Машина, в которой он ехал, подорвалась на мине в Курской области. Взрыв привёл к гибели двух офицеров.

Лия Мурадьян
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