Тарабарин: Погибший в Курской области Ефремов встречал Новый год в Приморье

Экс-командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший во время выполнения боевых задач в Курской области, приезжал домой на двухнедельный отпуск незадолго до трагедии, где встретил Новый год. Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым.

«Он приезжал на Новый год домой на две недели», — сказал Тарабарин в беседе с РИА «Новости».