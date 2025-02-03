Тарабарин: Погибший в Курской области Ефремов встречал Новый год в Приморье
Сергей Ефремов. Обложка © Telegram / Кожемяко | официально
Экс-командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший во время выполнения боевых задач в Курской области, приезжал домой на двухнедельный отпуск незадолго до трагедии, где встретил Новый год. Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым.
«Он приезжал на Новый год домой на две недели», — сказал Тарабарин в беседе с РИА «Новости».
Напомним, о смерти вице-губернатор Приморья стало известно 2 февраля. Он ушёл на фронт добровольцем. Автомобиль, в котором передвигался командир отряда «Тигр» наехал на мину и подорвался.