Сын погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова сражается в зоне СВО

Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сражается в зоне СВО, как и отец. Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

«Сын [Сергея Ефремова] также защищает Родину в зоне спецоперации», — сообщил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Сергей Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», сформированного из жителей Приморья. В 2024 году он получил назначение на должность вице-губернатором региона. Летом 2024 года чиновник снова встал во главе «Тигра», когда отряд вступил в бой с вторгнувшимися в Курскую область украинскими войсками. Тарабарин служил вместе с Ефремовым в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года.