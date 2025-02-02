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Регион
2 февраля, 15:54

Сын погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова сражается в зоне СВО

Депутат Тарабарин: Сын погибшего под Курском Ефремова тоже сражается в зоне СВО

Сергей Ефремов. Обложка © Пресс-служба Правительства Приморского края

Сергей Ефремов. Обложка © Пресс-служба Правительства Приморского края

Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сражается в зоне СВО, как и отец. Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

«Сын [Сергея Ефремова] также защищает Родину в зоне спецоперации»,сообщил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Сергей Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», сформированного из жителей Приморья. В 2024 году он получил назначение на должность вице-губернатором региона. Летом 2024 года чиновник снова встал во главе «Тигра», когда отряд вступил в бой с вторгнувшимися в Курскую область украинскими войсками. Тарабарин служил вместе с Ефремовым в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года.

Мужчина погиб при сбросе СВУ с украинского дрона под Белгородом
Мужчина погиб при сбросе СВУ с украинского дрона под Белгородом

Напомним, о гибели Сергея Ефремова в Курской области стало известно сегодня. Автомобиль, в котором он находился, подорвался. Вместе с командиром «Тигра» погиб ещё один офицер.

Юрий Лысенко
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