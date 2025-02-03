В «самое пекло» на БТР: Командир отряда «Тигр» перед гибелью показал редкое видео с СВО
Появились редкие кадры с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья Ефремовым
Командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Фото © RG.ru
В Сети оказались редкие кадры с погибшим командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым. Он сам передал их RG.ru незадолго до своей трагической кончины.
Появились редкие кадры с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья Ефремовым. Видео © VK / Российская Газета
Ефремов ушёл защищать курскую землю на шестом десятке лет, и никогда не прятался за спинами своих бойцов. На архивной записи можно увидеть, что он шёл во главе отряда, ехал на бронетранспортёре туда, где было «самое пекло». Командир «Тигра» не боялся ехать на самые тяжёлые участки фронта. Он показывал на видео настоящую войну, которую каждый день переживают наши солдаты и офицеры.
В интервью воюющий вице-губернатор выражал надежду, что вскоре удастся победить врага, и он вернётся домой целым и невредимым. Сослуживцы вспоминают Ефремова как отважного и грамотного командира, человека широчайшей души и высоких нравственных качеств. За это его в отряде называли Батей.
Напомним, Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевой операции. Машина, в которой он ехал, подорвалась на мине в Курской области. В результате взрыва погибли два офицера. Известно, что в зоне СВО остался сын вице-губернатора Приморья, он продолжает сражаться с противником. В память об экс-командире добровольческий отряд «Тигр» переименуют в его честь.