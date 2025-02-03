В «самое пекло» на БТР: Командир отряда «Тигр» перед гибелью показал редкое видео с СВО

Ефремов ушёл защищать курскую землю на шестом десятке лет, и никогда не прятался за спинами своих бойцов. На архивной записи можно увидеть, что он шёл во главе отряда, ехал на бронетранспортёре туда, где было «самое пекло». Командир «Тигра» не боялся ехать на самые тяжёлые участки фронта. Он показывал на видео настоящую войну, которую каждый день переживают наши солдаты и офицеры.