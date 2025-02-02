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2 февраля, 17:13

«Братское сердце»: Погибший в зоне СВО вице-губернатора Приморья лично вывозил раненых

РИАН: Погибший под Курском вице-губернатор Ефремов вывозил раненых с поля боя

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов лично вывозил раненых с поля боя. Командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Кубинец» во время выполнения боевых заданий уделял особое внимание солдатам, которые получили ранения, поручая эвакуировать их в безопасное место.

Как сообщает агентство РИА «Новости», у которого в распоряжении оказались кадры с нагрудной камеры Ефремов, он вместе с отрядом закрепился в селе Новоивановка Курской области. Командир с особым теплом относился к бойцам.

«Братское сердце, всё нормально, вывезем», — обращался он к сослуживцу, получившему ранение.

Также Ефремов постоянно напоминал бойцам, что нужно «держать небо», то есть следить за появлением украинских БПЛА, которые в любой момент могут нанести удар.

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Напомним, сегодня стало известно о гибели вице-губернатора Приморья Сергей Ефремова, ушедшего на фронт добровольцем. Он возвращался с сослуживцами с боевого задания, когда автомобиль наехал на мину и взорвался в Курской области. Известно, что сын погибшего также сражается в зоне СВО.

Обложка ©

Пресс-служба Правительства Приморского края

Ольга Сливченко
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