«Братское сердце»: Погибший в зоне СВО вице-губернатора Приморья лично вывозил раненых

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов лично вывозил раненых с поля боя. Командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Кубинец» во время выполнения боевых заданий уделял особое внимание солдатам, которые получили ранения, поручая эвакуировать их в безопасное место.

Как сообщает агентство РИА «Новости», у которого в распоряжении оказались кадры с нагрудной камеры Ефремов, он вместе с отрядом закрепился в селе Новоивановка Курской области. Командир с особым теплом относился к бойцам.

«Братское сердце, всё нормально, вывезем», — обращался он к сослуживцу, получившему ранение.

Также Ефремов постоянно напоминал бойцам, что нужно «держать небо», то есть следить за появлением украинских БПЛА, которые в любой момент могут нанести удар.