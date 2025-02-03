Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 07:49

Дуда хочет присоединиться к переговорам Путина и Трампа по Украине

Дуда: Польша должна участвовать в переговорах по Украине в интересах Киева

Варшава должна сесть за стол переговоров в момент урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Присутствие страны будет исключительно в киевских интересах, заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом пишет газета Financial Times.

Лучшим решением президента США Дональда Трампа, по словам Дуды, будет пригасить за стол и другие государства, помимо Москвы и Киева. Польша также должна войти в список присутствующих.

Президент Польши Дуда рекомендовал Зеленскому быть сдержаннее в заявлениях
Президент Польши Дуда рекомендовал Зеленскому быть сдержаннее в заявлениях

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры уже находятся в стадии активного планирования. Российский лидер Владимир Путин отмечал готовность встретиться с американским коллегой. Президент РФ рассказал о доверительных отношениях с Трампом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grabowski Foto

Наталья Афонина
  • Новости
  • Анджей Дуда
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar