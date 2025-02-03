Дуда хочет присоединиться к переговорам Путина и Трампа по Украине
Дуда: Польша должна участвовать в переговорах по Украине в интересах Киева
Варшава должна сесть за стол переговоров в момент урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Присутствие страны будет исключительно в киевских интересах, заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом пишет газета Financial Times.
Лучшим решением президента США Дональда Трампа, по словам Дуды, будет пригасить за стол и другие государства, помимо Москвы и Киева. Польша также должна войти в список присутствующих.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры уже находятся в стадии активного планирования. Российский лидер Владимир Путин отмечал готовность встретиться с американским коллегой. Президент РФ рассказал о доверительных отношениях с Трампом.
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