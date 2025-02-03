Появилось видео удара «Искандера» по тайному бункеру с десятками командиров ВСУ под Сумами

По предварительной информации, потери ВСУ могли составить до 40 военнослужащих, именно это подразделение получило приказ атаковать Курскую область. Как видно на кадрах, украинские военные создали ложный командный пункт, чтобы отвести на него российский удар, однако разведка ВС РФ сработала на отлично. Ракета «Искандер» прилетела прямо по замаскированному подземного бункеру противника.