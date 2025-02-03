Появилось видео удара «Искандера» по тайному бункеру с десятками командиров ВСУ под Сумами
Ракета «Искандер» уничтожила до 40 командиров ВСУ в тайном бункере под Сумами
Российские войска ударили ракетой комплекса «Искандер» по подземному командному пункту группировки «Курск» ВСУ, расположенному вблизи Барвинково Сумской области. Проект «Изнанка» публикует кадры удара по логову противника.
«Искандер» ударил по командному пункту ВСУ в Сумской области. Видео © Проект «Изнанка»
По предварительной информации, потери ВСУ могли составить до 40 военнослужащих, именно это подразделение получило приказ атаковать Курскую область. Как видно на кадрах, украинские военные создали ложный командный пункт, чтобы отвести на него российский удар, однако разведка ВС РФ сработала на отлично. Ракета «Искандер» прилетела прямо по замаскированному подземного бункеру противника.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ходе специальной военной операции российские вооружённые силы нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры Украины, который обеспечивал работу ВСУ. По данным ведомства, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объект энергетики, поддерживающий ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов.
Проект «Изнанка»