Атака по школе-интернату в Судже наглядно демонстрирует, как ВСУ, не в силах добиться успеха на поле боя, отыгрываются на мирных жителях. Единственно возможным ответом на преступления киевского режима будут удары по украинской территории с целью нанесения стратегического поражения. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателям комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал ВС Украины «нацисткой армией» под предводительством «неонацистов». По его мнению, методы ВСУ мало чем отличаются от методов нацисткой Германии.

«Чем они лучше нацистов, которые уничтожали мирных граждан? Не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях», — заявил Джабаров.

Сенатор убеждён, что всех украинских военнослужащих, участвовавших в военных преступлениях, ждёт трибунал. Также он обратил внимание на пропажу из «Википедии» статьи о массовой резне гражданских, которую ВСУ устроили в Русском Поречном. В то же время материал о фейке в Буче по-прежнему доступен на сайте.