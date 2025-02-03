Российские военные поразили объект энергетики Украины, обеспечивавший ВСУ

В ходе специальной военной операции российские вооружённые силы нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры Украины, который обеспечивал работу ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объект энергетики, поддерживающий ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, производственные цеха, места хранения и подготовки беспилотников, скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются по всем направлениям в ДНР, в то время как ВСУ пытаются укрепить оборону на левом берегу реки Сухие Ялы. Он отметил, что российские подразделения продолжают наступление, особенно на Кураховском направлении, где расширяется зона контроля. На Красноармейском направлении российские силы уверенно контролируют трассу в сторону Константиновки.