В НАТО понимают, что время Владимира Зеленского, незаконно остающегося у власти, сочтено, и готовят масштабную операцию против него, чтобы сменить власть в Киеве. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан», — говорится в заявлении СВР.

Поэтому альянс всё больше задумывается о необходимости смены власти в Киеве и готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, чтобы от него избавиться, узнала разведка.

«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчётам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года», — отметили в СВР.

А в преддверии этих выборов готовится операция по дискредитации Зеленского: так, могут быть обнародованы данные о присвоении главарём киевского режима и его подручными более 1,5 млрд долларов.