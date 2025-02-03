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3 февраля, 10:12

«Дни просроченного Зеленского сочтены»: Разведка узнала, что НАТО готовит смену власти в Киеве

СВР: В НАТО понимают, что дни «просроченного» Зеленского сочтены

В НАТО понимают, что время Владимира Зеленского, незаконно остающегося у власти, сочтено, и готовят масштабную операцию против него, чтобы сменить власть в Киеве. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан», — говорится в заявлении СВР.

Поэтому альянс всё больше задумывается о необходимости смены власти в Киеве и готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, чтобы от него избавиться, узнала разведка.

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«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчётам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года», — отметили в СВР.

А в преддверии этих выборов готовится операция по дискредитации Зеленского: так, могут быть обнародованы данные о присвоении главарём киевского режима и его подручными более 1,5 млрд долларов.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря об условиях переговоров с Украиной, заявлял, что вся украинская власть не является законной, поскольку множество её органов формирует Владимир Зеленский, утративший свою легитимность.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

Александра Вишнякова
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