В Курской области пятеро украинских солдат попали в плен ВС РФ
В Курской области пятеро украинских военных сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В плен взяты пятеро боевиков ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее украинский пленный рассказал, что командиры ВСУ пытаются ликвидировать солдат, сдающихся ВС РФ. Такое решение объясняют попыткой скрыть свидетелей преступлений, совершённых украинскими военными и их руководителями.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy