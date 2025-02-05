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Регион
5 февраля, 09:09

В Курской области пятеро украинских солдат попали в плен ВС РФ

В Курской области пятеро украинских военных сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В плен взяты пятеро боевиков ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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Ранее украинский пленный рассказал, что командиры ВСУ пытаются ликвидировать солдат, сдающихся ВС РФ. Такое решение объясняют попыткой скрыть свидетелей преступлений, совершённых украинскими военными и их руководителями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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