Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 17:19

Путин пообещал отметить бойцов, которые «грамотно и дерзко» воюют Курской области

Путин: Военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, будут отмечены

Президент России Владимир Путин пообещал, что военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи в Курской области, обязательно будут отмечены. Соответсвующее заявление он сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

«Все они соответствующим образом будут отмечены», — заверил глава государства.

Особенно президент отметил работу морпехов-дальневосточников, которые воюют «круто, грамотно и дерзко».

«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья
«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья

Напомним, что ранее Путин обсудил с Хинштейном возвращение земельных участков жителям Курской области. На встрече рассматривались вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков. Глава государства также назвал очень сложной ситуацию в Курской области.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar