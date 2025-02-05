Путин пообещал отметить бойцов, которые «грамотно и дерзко» воюют Курской области

Президент России Владимир Путин пообещал, что военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи в Курской области, обязательно будут отмечены. Соответсвующее заявление он сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

«Все они соответствующим образом будут отмечены», — заверил глава государства.

Особенно президент отметил работу морпехов-дальневосточников, которые воюют «круто, грамотно и дерзко».