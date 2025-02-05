В округе села Свердликово Курской области солдаты ВС РФ ведут активные боевые действия. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что там «идёт мощный замес».

«Здесь продолжаются бои за рубеж рек Локня — Малая Локня. И если в районе Викторовки в целом фронт стоит довольно стабильно, то южнее, в районе Свердликово, продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Замес там идёт мощный», — говорится в сообщении.

Помимо того, ожесточённые бои ведутся в районе села Куриловка к югу от Суджи. Корреспондент надеется, что там всё скоро закончится успехом для ВС РФ.