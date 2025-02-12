После истребления в курском селе Николаево-Дарьино почти всех мужчин военный корреспондент Александр Коц обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Он уточнил у экс-комика, предложившего обмен занятыми территориями, что или кто именно будет предметом торга в частично оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) регионе РФ.

«Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — написал Коц в своём телеграм-канале.

Уссурийские десантники эвакуировали мирных жителей освобождённого Николаево-Дарьина в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Военный корреспондент также поделился видео Минобороны России. На кадрах показаны измученные заложники, которых эвакуировали уссурийские десантники.