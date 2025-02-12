«Чего ты там менять собрался?» Военкор задал Зеленскому неудобный вопрос о заложниках ВСУ
Военкор Коц спросил у Зеленского о заложниках украинских войск в Курской области
После истребления в курском селе Николаево-Дарьино почти всех мужчин военный корреспондент Александр Коц обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Он уточнил у экс-комика, предложившего обмен занятыми территориями, что или кто именно будет предметом торга в частично оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) регионе РФ.
«Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — написал Коц в своём телеграм-канале.
Уссурийские десантники эвакуировали мирных жителей освобождённого Николаево-Дарьина в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Военный корреспондент также поделился видео Минобороны России. На кадрах показаны измученные заложники, которых эвакуировали уссурийские десантники.
Напомним, что ранее стало известно об очередном зверстве ВСУшников. Они убили в курском Николаево-Дарьино почти всех мужчин, выжил лишь один. По данным Минобороны РФ, подразделения украинской армии использовали гражданских в качестве живого щита. При этом никакой помощи мирным ВСУшники не оказывали, а лишь издевались и убивали безоружных людей. Во время отступления из села украинские военные бросали гранаты в подвалы, где укрывались жители от обстрелов.
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