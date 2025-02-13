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13 февраля, 06:04

Минобороны РФ: ВСУ 12 раз атаковали колонну сопровождения экспертов МАГАТЭ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел, когда российская колонна приближалась к месту встречи экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Было зафиксировано шесть разрывов, о чём сообщило Министерство обороны РФ.

«В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ противник осуществил её обстрел из миномёта», — заявили в ведомстве.

В 12:45 противник начал артиллерийский обстрел российской колонны, добавили в Минобороны. Всего ВСУ произвели 12 атак по колонне машин рабочей группы МО РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ. Среди них 4 артиллерийских, 3 миномётных, 5 FPV-дронами.

МО РФ подчеркнуло, что срыв ротации МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции 12 февраля произошёл по вине украинской стороны. Было опубликовано видео, подтверждающие применение киевским режимом ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерии против автоколонны с экспертами МАГАТЭ 12 февраля.

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Гросси назвал недопустимым срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Как сообщал Life.ru, ВСУ во второй раз сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля. Колонна с военными РФ и экспертами международной организации подверглась миномётному обстрелу и ударам беспилотников. Изначально смена экспертов должна была произойти 5 февраля, но этого не случилось из-за высоких рисков для бойцов и сотрудников МАГАТЭ.

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Никита Никонов
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