Минобороны РФ: ВСУ 12 раз атаковали колонну сопровождения экспертов МАГАТЭ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел, когда российская колонна приближалась к месту встречи экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Было зафиксировано шесть разрывов, о чём сообщило Министерство обороны РФ.
«В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ противник осуществил её обстрел из миномёта», — заявили в ведомстве.
В 12:45 противник начал артиллерийский обстрел российской колонны, добавили в Минобороны. Всего ВСУ произвели 12 атак по колонне машин рабочей группы МО РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ. Среди них 4 артиллерийских, 3 миномётных, 5 FPV-дронами.
МО РФ подчеркнуло, что срыв ротации МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции 12 февраля произошёл по вине украинской стороны. Было опубликовано видео, подтверждающие применение киевским режимом ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерии против автоколонны с экспертами МАГАТЭ 12 февраля.
Как сообщал Life.ru, ВСУ во второй раз сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля. Колонна с военными РФ и экспертами международной организации подверглась миномётному обстрелу и ударам беспилотников. Изначально смена экспертов должна была произойти 5 февраля, но этого не случилось из-за высоких рисков для бойцов и сотрудников МАГАТЭ.
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